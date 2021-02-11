Подмосковный полицейский отказался выполнять приказ о разгоне протеста и уволился
В Московской области капитан полиции Николай Королев написал рапорт об уходе после получения приказа о разгоне участников протестного митинга
В Московской области капитан полиции Николай Королев написал рапорт об уходе после получения приказа о разгоне участников протестного митинга.
В беседе с изданием «Проект» полицейский рассказал, что приказ о разгоне мирных протестующих «противоречил убеждениям офицера». Сам Николай Королев считает, что люди имеют право на мирный протест.
Подмосковный полицейский выбросил свою форму и обратился к бывшим коллегам с просьбой «не бить свой народ».
«Мы - его часть [народа], мы срез общества, мы такие же люди, как они. И завтра на той стороне окажется ваша дочь, ваш брат, ваш друг, однополчанин, пенсионер. Будете бить? Не знаю, стоит ли оно того», — заявил теперь уже бывший сотрудник МВД.
Николай Королев также рассказал журналистам, что прослужил в полиции 13 с половиной лет.
Ранее сообщалось, что в Иваново сотрудник МВД уволился с работы из-за неправосудного приговора Алексею Навальному, которому заменили условный срок по старому делу «Ив Роше» на реальный. Лейтенант полиции также обвинил власти в политических репрессиях.