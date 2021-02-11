ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов для 12 млн абонентов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 из-за повышения стоимости услуг связи для абонентов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 из-за повышения стоимости услуг связи для абонентов.
В ходе проверки сотрудники ФАС установили, что с 1 января 2021 года услуги связи Tele2 для абонентов-физлиц в среднем подорожали на 13%. Рост тарифов коснулся 12 миллионов абонентов оператора, сообщает «Интерфакс».
В антимонопольном ведомстве считают, что в данном случае повышение тарифов оператор произвел без экономического или иного обоснования.
Между тем, в Tele2 обосновали повышение тарифов увеличением инвестиций в развитие сети на фоне роста трафика из-за пандемии COVID-19. Кроме того, заявили в компании, подорожание коснулось только некоторых архивных тарифов, условия которых никогда ранее не подвергались изменениям.
В Tele2 также заявили, что заранее предупредили ФАС о готовящихся изменениях тарифов и предоставили экономическое обоснование.