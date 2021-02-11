Совет Европы потребовал от главы МВД России объяснений по поводу жесткого разгона протестов
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила главе МВД России Владимиру Колокольцеву письмо, в котором выразила свою обеспокоенность по поводу жестких действий полиции
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила главе МВД России Владимиру Колокольцеву письмо, в котором выразила свою обеспокоенность по поводу жестких действий полиции в отношении участников протестных акций в поддержку Алексея Навального.
Дунья Миятович в своем письме указала, что российские власти нарушили несколько статей Европейской конвенции о правах человека. Это статьи о праве на свободу собраний и праве не подвергаться насилию, сообщает издание Deutsche Welle.
Комиссар подчеркнула, что митинги 23 января, 31 января и 2 февраля были преимущественно мирными, поэтому власти обязаны были гарантировать россиянам право на свободу собраний.
Кроме того, на фоне пандемии коронавируса действия силовиков «не отвечали соображениям в сфере охраны здоровья в должной мере».
Дунья Миятович потребовала от Владимира Колокольцева объяснений по поводу жестких и массовых задержаний граждан на митингах, а также жестокого обращения с ними в полиции и спецприемниках.
«Я полагаю, вы согласитесь, что лица, наделенные государственной властью, сотрудники правоохранительных органов несут особую ответственность, и их главной задачей является защита граждан и их человеческих прав», — говорится в письме комиссара Совета Европы по правам человека.
Напомним, что на трех протестных акциях в поддержку Алексея Навального полиция задержала во всей стране около 10 тысяч человек. Многие были приговорены к административным арестам.