Российские силовики предупредили граждан о возможных терактах на массовых акциях
Источник сообщил, что силовые ведомства получили информацию, согласно которой лидеры запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» начали подготовку доверенных и опытных рекрутов с российским гражданством
Лидеры террористических организаций готовят боевиков для совершения терактов в различных российских городах во время массовых уличных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что силовые ведомства получили информацию, согласно которой лидеры запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» начали подготовку доверенных и опытных рекрутов с российским гражданством или завербованных в соседних странах для совершения терактов.
Под название «Хайят Тахрир аш-Шам» сейчас скрывается другое запрещенное в России террористическое формирование «Джабхат ан-Нусра».
Отметим, что в связи с пандемией коронавируса проведение массовых мероприятий сейчас запрещено. Кроме того, информация о подготовке терактов на массовых акциях появилась на фоне протестов в России в поддержку арестованного Алексея Навального и других политзаключенных.