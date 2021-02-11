«Загадочный» россиянин купил за 140 млн долларов бывший участок Дональда Трампа в Палм-Бич
Неизвестный россиянин купил за 140 млн долларов (10,4 миллиарда рублей) бывший участок в Палм-Бич (штат Флорида) экс-президента США Дональда Трампа и миллиардера Дмитрия Рыболовлева
Неизвестный россиянин купил за 140 млн долларов (10,4 миллиарда рублей) бывший участок в Палм-Бич (штат Флорида) экс-президента США Дональда Трампа и миллиардера Дмитрия Рыболовлева.
Как сообщает New York Post, эта сделка по стоимости стала рекордной для штата Флорида и одной из самых дорогих для США. Лидером пока является покупка бизнесменом Джеффом Безосом недвижимости в Лос-Анджелесе за 165 млн долларов.
Издание сообщает, что «загадочный» россиянин заплатил за особняк в Палм-Бич и участок под ним наличными. Покупатель заплатил в течение суток после того, как осмотрел объект, сообщил брокер Райан Серхант.
Объект в Палм-Бич за 140 млн долларов представляет собой особняк с девятью спальнями с панорамными окнами, салоном красоты, игровой комнатой и винным погребом. На территории площадью 80 соток имеется открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.
Дональд Трамп купил этот участок в 2004 году на аукционе, а в 2006 году продал его российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Последний заплатил за объект 95 млн долларов. В 2019 году олигарх продал землю девелоперу Марку Пулту, который и построил там особняк.