Генпрокуратура и СКР сочли акцию с фонариками в поддержку Навального незаконной
Генпрокуратура заявила о незаконности призывов и участия в акции солидарности с супругой Алексея Навального Юлией, которая запланирована на 14 февраля - в День всех влюбленных
Генпрокуратура заявила о незаконности призывов и участия в акции солидарности с супругой Алексея Навального Юлией, которая запланирована на 14 февраля - в День всех влюбленных.
Участники акции планируют лишь выйти в свои дворы и зажечь фонарики в поддержку политзаключенных.
«Предупреждаем, что размещение в сети „Интернет“ призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (массовые беспорядки)», — говорится в заявлении надзорного ведомства.
С аналогичным заявлением также выступил Следственный комитет РФ.
«Генпрокуратура РФ предупреждает: выйти вечером 14 февраля во двор своего дома — это очень похоже на массовые беспорядки (!)», - прокомментировал реакцию властей оппозиционер Леонид Волков.