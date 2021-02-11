Росреестр засекретил данные данные о жене «отравителя Навального» в базе ЕГРН
Росреестр засекретил данные о недвижимости супруги сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению
Росреестр засекретил данные о недвижимости супруги сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению.
В выписке из Единого реестра государственной недвижимости (ЕГРН) на квартиру на Суздальской улице в Москве, которую упоминал Алексей Навальный, вместо жены Константина Кудрявцева теперь значится «Российская Федерация», сообщают «Открытые медиа».
Другие собственники этой квартиры, теща и сын Кудрявцева, по-прежнему указаны в выписке из ЕГРН.
В Росреестре есть данные еще на одну квартиру в доме на Суздальской, которую Константин Кудрявцев купил через два месяца после отравления оппозиционера.
Напомним, что Константин Кудрявцев и еще семеро сотрудников ФСБ России фигурируют в независимом расследовании от отравлении Алексея Навального. В нем рассказывается, что эта группа силовиков на протяжении нескольких лет летала на оппозиционером в разные города, в том числе и в Томск, где политик был отравлен боевым ядом «Новичок».
Позже Алексей Навальный позвонил Константину Кудрявцеву и под видом помощника Николая Патрушева стал расспрашивать его о причинах «провала операции». В телефонном разговоре сотрудник ФСБ признался в причастности к отравлению Навального и подтвердил, что силовики занимались уничтожением следов яда на одежде политика (личные вещи правоохранительные органы оппозиционеру так и не вернули).