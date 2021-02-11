«Алроса» закупит для Анголы и Зимбабве вакцину против коронавируса
Российская алмазодобывающая компания с госучастием «Алроса» планирует закупить за Анголы и Зимбабве вакцину «Спутник V» от коронавируса. Таким образом, компания хочет поддержать программы по вакцинации в этих государствах
Российская алмазодобывающая компания с госучастием «Алроса» планирует закупить за Анголы и Зимбабве вакцину «Спутник V» от коронавируса. Таким образом, компания хочет поддержать программы по вакцинации в этих государствах.
Глава «Алросы» Сергей Иванов сообщил Bloomberg, что компания планирует передать десятки тысяч доз российской вакцины в каждую из этих стран, если их можно будет экспортировать. Первые поставки «Спутника V» начнутся в середине марта.
Отметим, что «Алроса» имеет собственные предприятия в Анголе и Зимбабве.
Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить тестами на коронавирус и вакциной страны Африки.
«Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, когда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту», — заявил Путин.