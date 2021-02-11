11 февраля 2021, 12:53
Росгвардия потратит 336 млн рублей на закупку средств для защиты информации
290,5 млн рублей силовое ведомство выделило на покупку межсетевых экранов со встроенной системой обнаружения вторжений. Эти устройства должны обеспечить безопасность корпоративной «вычислительной сети от внешних интернет-угроз»
Главный центр информационных технологий Росгвардии планирует потратить 336 млн рублей на средства для защиты информации.
290,5 млн рублей силовое ведомство выделило на покупку межсетевых экранов со встроенной системой обнаружения вторжений. Эти устройства должны обеспечить безопасность корпоративной «вычислительной сети от внешних интернет-угроз», управлять трафиком и контролировать «политику доступа в сеть Интернет».
Еще 45,6 млн рублей Росгвардия выделила на закупку средств криптографической защиты, которые должны будут зашифровывать и расшифровывать данные, передаваемые по внутренним сетям, сообщает "МБХ медиа".
Оборудования для защиты информации подрядчик должен поставить в главное управление Росгвардии по Московской области в Балашихе.