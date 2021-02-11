Леонид Волков озвучил повод для возбуждения против него дела о вовлечении подростков на митинги
Леонид Волков сообщил в Twitter, что поводом для возбуждения против него уголовного дела стала маркировка «0+» на видеоролике «Как нам вытащить Навального из тюрьмы?», опубликованном за несколько дней до протестной акции 23 января
Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков ознакомился с материалами уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные митинги, фигурантом которого он является, и установил повод для его возбуждения.
Леонид Волков сообщил в Twitter, что поводом для возбуждения против него уголовного дела стала маркировка «0+» на видеоролике «Как нам вытащить Навального из тюрьмы?», опубликованном за несколько дней до протестной акции 23 января.
Также в материалах дела говорится, что оппозиционер призывал граждан 31 января выходить на улицы, чтобы «Спасать Россию от убийц и воров!».
По версии следствия, Леонид Волков публиковал призывы к участию в несанкционированных протестных акциях 23 января и адресовал их несовершеннолетним. Политика объявили в международных розыск и заочно арестовали.