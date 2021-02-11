Судья Тверского райсуда сочла иск против Кремля «нарушением основ конституционного строя»
В декабре 2020 года редакция издания Sota Vision подала иск к администрации президента России из-за отказа допустить журналистов на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина
Судья Тверского райсуда Москвы Екатерина Коротова отказалась принять иск издания Sota Vision к администрации президента России. Отказ судья мотивировала тем, что иск против Кремля является «нарушением основ конституционного строя».
В декабре 2020 года редакция издания Sota Vision подала иск к администрации президента России из-за отказа допустить журналистов на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина.
В заявлении редакции говорится, что закон «О СМИ» не предполагает возможности отказа в аккредитации, если соблюдены правила подачи заявки, а «нежелание государственного органа видеть того или иного журналиста не может являться причиной отказа».
Судья Короткова иск рассматривать отказалась, указав, что обжалование действий подчиненных главы государства является «прямым либо косвенным вмешательством в конституционно-правовую и иную деятельность президента как главы государства, обладающего неприкосновенностью».
В Sota Vision сообщили, что будут обжаловать отказ в рассмотрении иска к Администрации президента.