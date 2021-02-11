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11 февраля 2021, 11:48

Спикер парламента Дагестана назвал монтажом запись, в которой он предлагает подкинуть наркотики оппонентам

В ходе беседы звучит голос, похожий на голос спикера парламента Дагестана, который говорит, что нужно «зачистить» политических оппонентов. «Найдем как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже», - говорит политик

Спикер парламента Дагестана назвал монтажом запись, в которой он предлагает подкинуть наркотики оппонентам

В соцсетях опубликовали видео, на котором человек, похожий на спикера парламента республики Дагестан Хизри Шихсаидова («Единая Россич»), во время совещания предлагает устранять политических оппонентов партии власти путем подброса им патронов и наркотиков.

Запись в совещания в дагестанском парламенте была опубликована в Instagram «Дагестанские известия» и «Эхо Дагестана». Запись была сделана камерой видеонаблюдения в кабинете, где собственно проходило совещание. Предполагается, что это совещание состоялось еще 9 октября 2020 года.

В ходе беседы звучит голос, похожий на голос спикера парламента Дагестана, который говорит, что нужно «зачистить» политических оппонентов. «Найдем как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдем у них наркотики», - говорит политик.

Сам Хизри Шихсаидов назвал данную запись монтажом. «Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы», - написал спикер парламента в Instagram.

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