Спикер парламента Дагестана назвал монтажом запись, в которой он предлагает подкинуть наркотики оппонентам
В ходе беседы звучит голос, похожий на голос спикера парламента Дагестана, который говорит, что нужно «зачистить» политических оппонентов. «Найдем как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже», - говорит политик
В соцсетях опубликовали видео, на котором человек, похожий на спикера парламента республики Дагестан Хизри Шихсаидова («Единая Россич»), во время совещания предлагает устранять политических оппонентов партии власти путем подброса им патронов и наркотиков.
Запись в совещания в дагестанском парламенте была опубликована в Instagram «Дагестанские известия» и «Эхо Дагестана». Запись была сделана камерой видеонаблюдения в кабинете, где собственно проходило совещание. Предполагается, что это совещание состоялось еще 9 октября 2020 года.
В ходе беседы звучит голос, похожий на голос спикера парламента Дагестана, который говорит, что нужно «зачистить» политических оппонентов. «Найдем как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдем у них наркотики», - говорит политик.
Сам Хизри Шихсаидов назвал данную запись монтажом. «Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы», - написал спикер парламента в Instagram.