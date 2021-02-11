Автопроизводители Kia и Hyundai заподозрили тольяттинских судей в мошенничестве
Корейские автокомпании Kia и Hyundai обратились в Следственный комитет России, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области с просьбой проверить работу некоторых районных судов Тольятти
Корейские автокомпании Kia и Hyundai обратились в Следственный комитет России, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области с просьбой проверить работу некоторых районных судов Тольятти. Концерны подозревают судей в совершении мошеннически действий при рассмотрении исков о защите прав потребителей.
В первую очередь жалобы автопроизводителей касаются Автозаводского районного суда Тольятти.
В заявлении Kia говорится, что за решениями суда по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей могут скрываться злоупотребления правом и попытки получения выгоды.
По данным РБК, Совет по противодействию коррупции уже направил копии обращений Kia и Hyundai в компетентные государственные органы для решения вопроса об организации проверки.
Суть потенциальной мошеннической схемы состоит в следующем. Покупатель бывшего в употреблении автомобиля на последнем году гарантийного срока направляет в Автозаводский райсуд иск к производителю о якобы выявленных дефектах. Чаще всего дефекты сводятся к выходу из строя электронных блоков управления различных систем. Иски при этом рассматривают одни и те же судьи, а заявителей представляет один человек - Альберт Сабирзянов. При этом экспертизу в рамках разбирательства проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.
Производители утверждают, что предъявленные к компенсации дефекты могли быть причинены умышленно самими владельцами, однако Автозаводский райсуд не учитывает результаты альтернативной экспертизы и удовлетворяет подавляющее большинство исков. С производителей взыскивают стоимость нового аналогичного автомобиля, а также неустойки и штрафы.
«Хендэ Мотор СНГ» оценил ущерб от действий судей в Тольятти в 30 млн рублей по уже завершенным делам и еще в 40 млн рублей по текущим.