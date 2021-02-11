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11 февраля 2021, 10:59

Автопроизводители Kia и Hyundai заподозрили тольяттинских судей в мошенничестве

Корейские автокомпании Kia и Hyundai обратились в Следственный комитет России, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области с просьбой проверить работу некоторых районных судов Тольятти

Автопроизводители Kia и Hyundai заподозрили тольяттинских судей в мошенничестве

Корейские автокомпании Kia и Hyundai обратились в Следственный комитет России, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области с просьбой проверить работу некоторых районных судов Тольятти. Концерны подозревают судей в совершении мошеннически действий при рассмотрении исков о защите прав потребителей.

В первую очередь жалобы автопроизводителей касаются Автозаводского районного суда Тольятти.

В заявлении Kia говорится, что за решениями суда по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей могут скрываться злоупотребления правом и попытки получения выгоды.

По данным РБК, Совет по противодействию коррупции уже направил копии обращений Kia и Hyundai в компетентные государственные органы для решения вопроса об организации проверки.

Суть потенциальной мошеннической схемы состоит в следующем. Покупатель бывшего в употреблении автомобиля на последнем году гарантийного срока направляет в Автозаводский райсуд иск к производителю о якобы выявленных дефектах. Чаще всего дефекты сводятся к выходу из строя электронных блоков управления различных систем. Иски при этом рассматривают одни и те же судьи, а заявителей представляет один человек - Альберт Сабирзянов. При этом экспертизу в рамках разбирательства проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.

Производители утверждают, что предъявленные к компенсации дефекты могли быть причинены умышленно самими владельцами, однако Автозаводский райсуд не учитывает результаты альтернативной экспертизы и удовлетворяет подавляющее большинство исков. С производителей взыскивают стоимость нового аналогичного автомобиля, а также неустойки и штрафы.

«Хендэ Мотор СНГ» оценил ущерб от действий судей в Тольятти в 30 млн рублей по уже завершенным делам и еще в 40 млн рублей по текущим.

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