Компания сенатора Арсена Канокова купила Москворецкий рынок в столице
Группа «Синдика» бывшего главы Кабардино-Балкарии, а сейчас сенатора от республики Арсена Канокова купила Москворецкий рынок в столице у Gremm Group Михаила Горяинова. Стоимость сделки составила 1,8 млрд рублей
Группа «Синдика» бывшего главы Кабардино-Балкарии, а сейчас сенатора от республики Арсена Канокова купила Москворецкий рынок в столице у Gremm Group Михаила Горяинова. Стоимость сделки составила 1,8 млрд рублей.
Арсен Каноков в декларации за 2019 год указал доход в размере 26,7 млн рублей. Общее финансового состояние члена Совета Федерации журнал Forbes оценивает в 500 млн долларов.
Москворецкий рынок площадью около 25 тысяч кв.м находится на пересечении Болотниковской улицы и Симферопольского бульвара на юге Москвы. Gremm Group купила рынок в 2011 году и дважды его реконструировала.
Сейчас рынок состоит из гастрономической зоны с фудкортом, продовольственного рынка на уличных торговых рядах и строительного рынка с товарами для ремонта. До пандемии коронавируса рынок посещало более миллиона человек в месяц, сообщает РБК.
Компанию «Синдика» Арсен Каноков основал еще в 1991 году, а сейчас фирма занимает 19-е место в рейтинге Forbes «Короли недвижимости-2021». В портфеле «Синдики» имеется торговая недвижимость общей площадью 440 тыс. кв.м и гостиницы с общим фондом в 2721 номер. В списке активов «Синдики» - отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи, ТК «Южный» в Ставрополе, торговый объекты в Серпухове, Тамбове, Горячем Ключе.