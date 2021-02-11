11 февраля 2021, 08:33
Супруга Алексея Навального прибыла в Германию с частным визитом
Немецкое издание Der Spiegel подтвердило информацию об отъезде супруги Алексея Навального в Германию. Журналисты сообщили, что Юлия Навальная прибыла во Франкфурт-на-Майне с частным визитом
Немецкое издание Der Spiegel подтвердило информацию об отъезде супруги Алексея Навального в Германию. Журналисты сообщили, что Юлия Навальная прибыла во Франкфурт-на-Майне с частным визитом.
«Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию», — сообщается в статье.
10 февраля «Интерфакс» сообщил, что жена Алексея Навальная, которого суд отправил в колонию по старому делу «Ив Роше», улетела из «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне. Сама Юлия Навальная пока не прокомментировала свою поездку в Германию.