11 февраля 2021, 08:25
Власти Кипра с 1 марта возобновят оформление виз для российских туристов
Атташе по туризму посольства Кипра в Москве Димитрис Димитриу напомним, что с 1 марта островное государство откроет свои границы для граждан из 56 стран, в том числе из России
Власти Кипра с 1 марта возобновят выдачу туристических виз российским гражданам. Визы можно будет оформить в онлайн-режиме.
Атташе по туризму посольства Кипра в Москве Димитрис Димитриу напомним, что с 1 марта островное государство откроет свои границы для граждан из 56 стран, в том числе из России.
При этом некоторым туристам придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Также все прибывающие будут должны зарегистрироваться на электронной платформе Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что Россия пока не возобновляла регулярное авиасообщение с Кипром.