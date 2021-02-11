Проректор белгородского вуза уволилась из-за скандала с записью ролика в поддержку Путина
Проректор Белгородского института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко уволилась из-за скандала с записью ролика в поддержку президента Владимира Путина
Проректор Белгородского института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко уволилась из-за скандала с записью ролика в поддержку президента Владимира Путина. Ранее студенты пожаловались, что их обманом заставили принять участие в съемках.
Видеоролик с участием белгородских студентов появился в социальных сетях в минувшие выходные. На видео учащиеся размахивали флагами, а на фоне звучали фразы «Путин — наш президент! и «Владимир Владимирович, мы с вами!». Пропагандистский ролик опубликовали в соцсетях депутат облдумы Иван Конев и депутат горсовета Илья Салмин.
Студенты рассказали, что их привлекли к съемкам обманным путем. Учащимся сообщили о записи клипа ко Дню защитника Отечества, а на самом деле во время монтажа были добавлены лозунги в поддержку главы государства.
Портал «Бел.ру» сообщает, что проректор Наталья Бараниченко вместе с ректором побеседовали со студентами, которые не по своей воле поучаствовали в патриотическом флешмобе в поддержку Владимира Путина. Руководство вуза извинилось и объяснило студентам, что они выполняли «соцзаказ». После этого Бараниченко написала заявление об уходе.
Напомним, что после массовых акций протеста в интернете стали массово появляться однотипные ролики, в которых студенты или работники бюджетных предприятий выражают свою поддержку Владимиру Путину. При этом многие жалуются, что их принудили к участию в флешмобе или обманом привлекли к участию в съемках. В Кремле утверждают, что не имеют никакого отношения к организации данного флешмоба.