Власти Литвы отказались арестовывать Леонида Волкова по запросу России
Власти Литвы отказались арестовать главу региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по требованию российской стороны. Ранее суд заочно арестовал и объявил оппозиционера в розыск
Власти Литвы отказались арестовать главу региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по требованию российской стороны. Ранее суд заочно арестовал и объявил оппозиционера в розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила агентству Associated Press, что использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой.
В соответствии с решением российского суда, мера пресечения в виде ареста начнет действовать с момента задержания Леонида Волкова на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию страны.
Леонид Волков ранее назвал уголовное дело «придуманным» и добавил, что на решение о его аресте и розыске ему «плевать с высокого дерева».