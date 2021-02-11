В Роспотребнадзоре не одобрили решение регионов отменить масочный режим
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила россиянам о необходимости носить защитные маски в общественных местах, поскольку в стране еще действует общероссийский масочный режим
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила россиянам о необходимости носить защитные маски в общественных местах, поскольку в стране еще действует общероссийский масочный режим. С таким заявлением главный санитарный врач выступила после того, как власти Удмуртии и Чечни отменили обязательное использование средств индивидуальной защиты.
«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено», - заявила Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил отмену масочного режима тем, что многие жители региона «уже перенесли коронавирус», а глава Чечни Рамзан Кадыров счет эпидемиологическую обстановку в республике благоприятной.
Главы других российских регионов заявили, что пока не планируют отменять масочный режим.