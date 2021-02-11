Арестованных активистов в центре Сахарово лишили прогулок из-за акции «Путин – вор!»
Участники протестных акций, которые отбывают административные аресты в спецприемнике в Сахарово, лишились права на прогулки. Таким образом их решили наказать за недавнюю «несанкционированную акцию»
Участники протестных акций, которые отбывают административные аресты в спецприемнике в Сахарово, лишились права на прогулки. Таким образом их решили наказать за недавнюю «несанкционированную акцию». Речь идет об акции, когда активисты во время прогулки скандировали «Путин – вор!».
Журналистка Елизавета Нестерова (она координирует передачи арестованным в Сахарово) написала в Telegram со ссылкой на арестанта по имени Даниил, что сначала их камеру лишили прогулки за то, что вчера «устроили на прогулке несогласованную акцию», а потом в камеру ворвался второй спецполк и забрал администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. В отношении него составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и посадили в одиночную камеру.
Ранее сообщалось, что после публикации в интернете записи, на которой арестованные активисты кричат «Путин-вор!» во время прогулки, им стали угрожать уголовными делами из-за оскорбления представителя власти.