Глава Тувы поручил ученым выяснить причины бедности населения
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол на встрече с коллективом Тувинского института прикладных исследований обсудил проблему бедности населения и поручил ученым выяснить ее причины
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол на встрече с коллективом Тувинского института прикладных исследований обсудил проблему бедности населения и поручил ученым выяснить ее причины.
«Кто-нибудь из ученых анализировал причинно-следственные связи такого явления, как бедность населения Тувы, которая стала серьезным вызовом сегодняшней жизни?» - поинтересовался губернатор у профессоров.
Ответа на свой вопрос главы Тувы не получил, но заявил, что «государство вправе требовать, чтобы научные исследования проводились по тем актуальным направлениям, в которых оно нуждается».
Шолбан Кара-оол добавил, что власти нуждаются в помощи научного сообщества для решения острых вопросов.
По данным РИА Новости, по итогам 2020 году наибольший процент людей, находящихся за чертой крайней бедности, проживает в Туве.