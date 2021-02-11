Студенты астраханского вуза, отчисленные из-за акции протеста, подали на вуз в суд
В иске Александра Мочалова и Веры Иноземцевой говорится, что руководство вуза нарушило порядок отчисления, поскольку их обязаны были заранее уведомить о подготовке приказов и потребовать от них письменные объяснения
Двое студентов Астраханского госуниверситета, отчисленных из-за участия в протестной акции, подали в суд на администрацию вуза.
В иске Александра Мочалова и Веры Иноземцевой говорится, что руководство вуза нарушило порядок отчисления, поскольку их обязаны были заранее уведомить о подготовке приказов и потребовать от них письменные объяснения.
Александр Мочалов подчеркнул, что объяснительная по правилам должна составляться в течение трех учебных дней после инцидента, а на него составили акт об отказе давать объяснительную еще во время каникул, сообщает «Медуза».
Вера Иноземцева назвала отчисление из вуза «политической репрессией».
Ректор астраханского вуза Константин Маркелов заявил, что студентов отчислили «по правилам внутреннего распорядка», и добавил, что подписывал приказы «с болью в сердце».