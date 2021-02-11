Директор «Открытой России» потребовал проверить телеграм-канал «Кремлевская прачка»
Директор «Открытой России» (признана «нежелательной» организацией) Андрей Пивоваров написал заявление в Управление собственной безопасности МВД с требованием провести проверку в отношении Telegram-канала «Кремлевская прачка»
Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров (признана «нежелательной» организацией) написал заявление в Управление собственной безопасности МВД с требованием провести проверку в отношении Telegram-канала «Кремлевская прачка». Поводом для обращения стала публикация в этом телеграм-канале фотографий общественного деятеля, сделанные в полиции.
По словам Андрея Пивоварова, 1 февраля в суде он узнал, что его фотографии из ОВД опубликованы в телеграмм-канале «Кремлевская прачка». Эти снимки в фас и профиль были сделаны полицейскими в присутствии адвоката и вошли во внутренние материалы МВД (оппозиционер был задержан на протестном митинге – ред.).
«Как закрытая информация попала в телеграм-канал? Совершено должностное преступление», - заявил директор «Открытой России».
Оппозиционер также отмечает, что каждый заход в базу МВД России фиксируется, поэтому найти того, кто слил его фотографии «Кремлевской прачке» не составит труда, было бы желание.
«Пусть они разберутся с этим вопросом и продемонстрируют работоспособность своей службы», - добавил Пивоваров.