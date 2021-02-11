В Алупке на месте захоронения солдат решили построить многоквартирный дом
Официальная зеленая зона неизвестным образов оказалась разделена на частные землевладения. Обращение властей в прокуратуру и природоохранную прокуратуру результатов не дали
В Алупке (входит городской округ Ялта) на территории Пионерского парка планируют построить многоэтажный дом на месте захоронения солдат, павших во время Великой Отечественной войны. Там же находятся мемориалы детям, расстрелянных фашистами.
Telegram-канал «Подъем» сообщает, что официальная зеленая зона неизвестным образов оказалась разделена на частные землевладения. Обращение властей в прокуратуру и природоохранную прокуратуру результатов не дали, а местные жители вынуждены «едва ли не ложиться под технику», которая начала вырубать деревья.
Мэр Ялты Янина Павленко в свою очередь заявила, что Пионерского парка как такового уже не существует. Его еще со времени Украины «распилили на части». При этом на самый большой участок претендует строительная фирма, чтобы возвести на этом месте многоквартирный дом.
«Готовим документы - отказываем в завершении оформления прав, поскольку не видим законных оснований», - заявила градоначальница. Сейчас власти пытаются через суд присвоить парку статус природоохранной зоны.