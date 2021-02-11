Депутаты предложили обязать крупные интернет-площадки размещать социальную рекламу
Парламентарии пояснили, что обязанность размещать социальную рекламу на первом этапе коснется рекламных систем от «Яндекса», Rambler, Google, Facebook и Mail.ru
Депутат Госдумы Александр Хинштейн и депутаты из комитета по информационной технологии подготовили пакет поправок к закону «О рекламе», который вводит обязательную квоту в размере 5% на размещение социальной рекламы в интернете.
Парламентарий пояснил, что обязанность размещать социальную рекламу на первом этапе коснется рекламных систем от «Яндекса», Rambler, Google, Facebook и Mail.ru.
Согласно федеральному закону «О рекламе», социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени, отведенного для распространения рекламы. Хинштейн отметил, что формально такая обязанность уже существует для интернет-компаний, однако в реальности норма о квоте на соцрекламу действует только для телевидения.
«Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете», - заявил народный избранник.
Также законопроект предполагает создание единого оператора для размещения социальной рекламы, который будет определять квоту для той или иной площадки.