Спикер ЗакСобрания Санкт-Петербурга рассказал о зарплате депутатов
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга получают зарплату в размере не более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Макаров
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга получают зарплату в размере не более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Макаров.
«Тот, кто хочет получать миллионы, в депутаты не ходите. Ни у одного депутата нет оклада больше 100 тысяч», - заявил г-н Макаров, слова которого приводит РИА Новости.
Одновременно с этим спикер заявил, что для депутатов помимо оклада существуют надбавки за выслугу лет, председательство в комиссиях и комитетах. Эти надбавки позволяют значительно поднять доход парламентариев.
Заявление Вячеслава Макарова последовало после того, как депутат и актриса Анастасия Мельникова сообщила, что получает в думе всего 60 тысяч рублей. Спикер парламента уточнил, что вместе со всеми надбавками Мельникова зарабатывает примерно 130 тысяч в месяц.