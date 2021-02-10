10 февраля 2021, 18:21
«Интерфакс» сообщил об отъезде супруги Алексея Навального из России
Юлия Навальная данную информацию пока не прокомментировала, а ее адвокат Светлана Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев не подтвердили, но и не опровергли эти сведения
Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По информации агентства, Юлия Навальная вылетела из столичного аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне.
Юлия Навальная данную информацию пока не прокомментировала, а ее адвокат Светлана Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев не подтвердили, но и не опровергли эти сведения.
В авиакомпании Lufthansa отказались комментировать списки своих пассажиров, сославшись на конфиденциальность информации.