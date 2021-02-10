В Севастополе учительницу уволили с работы из-за жалобы на низкую зарплату
В Севастополе учительницу английского языка Наталью Елгину, которая работала в школе, где учится сын губернатора города Михаила Развозжаева, уволили из-за жалобы на низкую зарплату
В Севастополе учительницу английского языка Наталью Елгину, которая работала в школе, где учится сын губернатора города Михаила Развозжаева, уволили из-за жалобы на низкую зарплату.
На личной странице Развозжаева в Instagram педагог написала: «Здравствуйте, уважаемый губернатор, почему у меня зп (зарплата) в школе 12 тысяч рублей, пусть и на полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе».
Наталья Елгина отметила, что решила написать губернатору после просмотра фильма-расследования Алексея Навального о дворце президента Владимира Путина в Геленджике за 100 млрд рублей. Также ее возмутил пост главы Севастополя, в котором он призывал молодежь отказаться от участия в протестных митингах.
После публикации комментария Наталью Елгину вызвала директор гимназии Анжела Евгущенко, которая рекомендовала учительнице удалить сообщение под постом губернатора, чтобы «не нарываться на проблемы» и «не ломать себе карьеру», сообщает «Новая газета».
Позже глава департамента образования города Елена Богомолова собрала директоров севастопольских школ и отчитала Евгущенко за «несдержанность молодой учительницы». Спустя еще некоторое время на урок к Елгиной пришла инспекция в лице завуча и директора гимназии, которые раскритиковали ее методы преподавания и заставили ее подписать заявление об уходе.
Кроме того, к учителю пришли силовики из отделения по борьбе с экстремизмом, которые рекомендовали ей «не портить отношения с людьми» и предупредили, что «активное противодействие» ни к чему хорошему не приведет.
В свою очередь губернатор Михаил Развозжаев заявил «Новой газете», что Наталья Елгина работает в школе несколько часов в неделю и совмещает преподавание с работой репетитором и фотографом. «Мне непонятны мотивы, заставившие молодого педагога, что называется, „хайпануть“, вкрутив в рассказ моего восьмилетнего сына, участие в несанкционированном митинге и увольнение из учебного заведения», - заяви чиновник.