10 февраля 2021, 17:53
В Чечне вслед за Удмуртией отменили обязательный масочный режим
В своем Telegram Рамзан Кадыров сообщил, что эпидемиологическая обстановка в республике сейчас благоприятная, поэтому ношение защитных масок переходит из обязательной в рекомендательную меру
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отменил обязательный масочный режим в общественных местах.
В своем Telegram Рамзан Кадыров сообщил, что эпидемиологическая обстановка в республике сейчас благоприятная, поэтому ношение защитных масок переходит из обязательной в рекомендательную меру.
Так, рекомендация носить маски сохраняется для тех, кто входит в группу риска, не переболел коронавирусной инфекцией или недавно сделал прививку от COVID-19.
Чечня стала вторым регионом, в котором отменили обязательный масочный режим. Ранее такое решение было принято в Удмуртии.