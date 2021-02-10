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Экономика
Иностранные агенты «Росатома»
Санкт-Петербург
10 февраля 2021, 15:05

ФАС подтвердила картельный сговор на торгах по ремонту школ и детсадов в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба России раскрыла картельный сговор между фирмами, которые должны ремонтировать школы и детсады в Калининском районе Санкт-Петербурга

ФАС подтвердила картельный сговор на торгах по ремонту школ и детсадов в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор между фирмами, которые должны ремонтировать школы и детсады в Калининском районе Санкт-Петербурга. Проверка проводилась по заявлению штаба Алексея Навального в северной столице.

В январе-феврале 2020 года борцы с коррупцией обнаружили госконтракт на ремонт школы №172 в Калининском районе стоимостью 6,7 млн рублей. как оказалось, таких контрактов было заключено на 200 млн рублей.

Школы и сады в указанном районе Петербурга на протяжении нескольких лет ремонтировали исключительно три фирмы. Это ООО «Строй-Престиж», ООО «Мега Строй Сервис» и ООО «Петро-Строй». «Мега Строй Сервис» принадлежит бывшему муниципальному депутату от «Единой России» Александру Фильчагину.

С 2017 года ООО «Мега Строй Сервис» и ООО «Строй-Престиж» уже вдвоем участвовали в торгах на выполнение ремонтных работ в дошкольных и школьных учреждениях Калининского района Петербурга.

Штаб Навального усмотрел признаки картельного сговора и обратился в ФАС. Ведомство в ходе проверки данные предположения подтвердило.

Указанные фирмы изображали конкуренцию, поэтому цена госконтрактов никогда не снижалась. Вторая фирма-«конкурент» принадлежит племяннику предпринимателя.

Следственный комитет задержал бизнесмена Фильчагина и сотрудницу администрации Татьяну Светушкову, которая за взятки обеспечивала победы его фирме. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело уголовное дело.

9 февраля УФАС по Санкт-Петербургу признало антиконкурентным соглашение между «Мега Строй Сервис» и «Строй-Престиж», которые совместно участвовали в 98 торгах в 2018-2020 годах.

УФАС направит материалы привлечения участников торгов к административной ответственности.

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