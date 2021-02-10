ФАС подтвердила картельный сговор на торгах по ремонту школ и детсадов в Петербурге
Федеральная антимонопольная служба России раскрыла картельный сговор между фирмами, которые должны ремонтировать школы и детсады в Калининском районе Санкт-Петербурга
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор между фирмами, которые должны ремонтировать школы и детсады в Калининском районе Санкт-Петербурга. Проверка проводилась по заявлению штаба Алексея Навального в северной столице.
В январе-феврале 2020 года борцы с коррупцией обнаружили госконтракт на ремонт школы №172 в Калининском районе стоимостью 6,7 млн рублей. как оказалось, таких контрактов было заключено на 200 млн рублей.
Школы и сады в указанном районе Петербурга на протяжении нескольких лет ремонтировали исключительно три фирмы. Это ООО «Строй-Престиж», ООО «Мега Строй Сервис» и ООО «Петро-Строй». «Мега Строй Сервис» принадлежит бывшему муниципальному депутату от «Единой России» Александру Фильчагину.
С 2017 года ООО «Мега Строй Сервис» и ООО «Строй-Престиж» уже вдвоем участвовали в торгах на выполнение ремонтных работ в дошкольных и школьных учреждениях Калининского района Петербурга.
Штаб Навального усмотрел признаки картельного сговора и обратился в ФАС. Ведомство в ходе проверки данные предположения подтвердило.
Указанные фирмы изображали конкуренцию, поэтому цена госконтрактов никогда не снижалась. Вторая фирма-«конкурент» принадлежит племяннику предпринимателя.
Следственный комитет задержал бизнесмена Фильчагина и сотрудницу администрации Татьяну Светушкову, которая за взятки обеспечивала победы его фирме. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело уголовное дело.
9 февраля УФАС по Санкт-Петербургу признало антиконкурентным соглашение между «Мега Строй Сервис» и «Строй-Престиж», которые совместно участвовали в 98 торгах в 2018-2020 годах.
УФАС направит материалы привлечения участников торгов к административной ответственности.