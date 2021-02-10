10 февраля 2021, 14:47
В подмосковной больнице три ковидных пациента скончались из-за сбоя в подаче кислорода
Погибшие пациенты находились в отделении для больных коронавирусом в тяжелом состоянии. Самостоятельно дышать они не могли, поэтому находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
В реанимации Никольской больницы в подмосковном Одинцово из-за прекращения подачи кислорода погибли три пациента с коронавирусом.
ТАСС и Baza сообщают, что погибшие пациенты находились в отделении для больных коронавирусом в тяжелом состоянии. Самостоятельно дышать они не могли, поэтому находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
По предварительным данным, сбой в подаче кислорода произошел из-за технической неисправности.
По данному факту Следственный комитет проводит проверку.