Петербургскому депутату Максиму Резнику отключили микрофон из-за упоминания Алексея Навального
Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику во время выступления отключили микрофон. Это произошло после того, как он упомянул в своей речи оппозиционера Алексея Навального
Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику во время выступления отключили микрофон. Это произошло после того, как он упомянул в своей речи оппозиционера Алексея Навального.
Парламентарий хотел внести вопрос в повестку дня о пятикратном увеличении (до 200 тысяч рублей) пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Резник заявил, что власти должны помогать ветеранам, а не «использовать их как судилище над Навальным».
Другой оппозиционный депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский в разговоре с «Новой газетой» сообщил, что ему также на этом заседании отключили микрофон, когда он заявил о применении правоохранителями силы в отношении участников протестных акций в поддержку Навального.
«Нам все время отключают микрофон, когда мы упоминаем про Навального, про зверства полиции. Это постоянное явление», - добавил Борис Вишневский.
«Стоит мне упомянуть Путина, мне тут же отключают микрофон. Ничего не объясняют, просто отключают - ни одно критическое слово в адрес президента не должно прозвучать с трибуны», - добавил депутат.