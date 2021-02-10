Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за неповиновение полиции
Депутаты приняли законопроект депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина об ужесточении ответственности за нарушение порядка сбора средств для проведения митинга и неповиновение требованиям сотрудника полиции
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 февраля в окончательном чтении приняли законопроект депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина об ужесточении ответственности за нарушение порядка сбора средств для проведения митинга и неповиновение требованиям сотрудника полиции.
В тесте законопроекта говорится, что если организаторы митинга нарушили порядок сбора и расходования средств или не отчитались о нем в уполномоченном органе, то им грозит штраф в размере 10-20 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит 20-40 тысяч рублей, а для юрлиц – 70-100 тысяч рублей.
Аналогичные штрафы предусмотрены за перечисление денег для организации митинга, если лицо не имеет на это права. Вяткин считает, что это поможет российским властям бороться с «иностранным вмешательством в дела государства».
Также документ повышает размер штрафа за неповиновение требованиям сотрудников МВД, ФСБ и органов госохраны с нынешних 500-1000 рублей, до 2-4 тысяч рублей. Повторные нарушения будут наказываться штрафами в размере 10-20 тысяч рублей.