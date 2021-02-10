СКР начал новую проверку по факту пыток фигуранта дела «Нового величия»
Главное следственное управление СК по Московской области проводит новую проверку по факту пыток фигуранта резонансного дела «Нового величия» Руслана Костыленкова
Главное следственное управление СК по Московской области проводит новую проверку по факту пыток фигуранта резонансного дела «Нового величия» Руслана Костыленкова.
Организатор общественной кампании в поддержку фигурантов Алина Данилина сообщила «МБХ медиа», что до начала рассмотрения жалобы на приговор по делу «Нового величия» участники группы поддержки обвиняемых обратились ко всем депутатам Госдумы с просьбой взять это дело на личный контроль. В частности, они просили проверить сообщения Руслана Костыленкова о пытках во время допросов. Депутаты Николай Земцов и Алексей Корниенко согласились направить официальные запросы в Следственный комитет.
Руслан Костыленков во время судебного процесса сообщил, что силовики с целью добиться от него признательных показаний изнасиловали его ручкой молотка для отбивания мяса, а также угрожали использовать электрошокер.
Костыленков в итоге был приговорен судом первой инстанции к 7 годам лишения свободы. После рассмотрения жалобы ему сократили срок на 3 месяца.