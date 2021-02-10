Россия по итогам прошедшего года заняла второе место после США по количеству смертей от COVID-19
В начале февраля 2021 года Росстат опубликовал данные о смертности в РФ за 2020 год. Согласно подсчетам ведомства, в стране скончались 162 249 человек, у которых был выявлен коронавирус
Россия в 2020 году заняла второе после США место по числу жертв коронавируса на душу населения и вошла в пятерку самых пострадавших от пандемии стран. По данным «Медузы», которая ссылается на информацию Росстата, к началу февраля Россия вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тысяч населения.
В начале февраля 2021 года Росстат опубликовал данные о смертности в РФ за 2020 год. Согласно подсчетам ведомства, в стране скончались 162 249 человек, у которых был выявлен коронавирус. Из них в 86 498 случаях COVID-19 стал основной причиной смерти. Избыточная смертность составила 358 257 человек.
Одновременно с этим, вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова признала, что избыточная смертность в прошлом году на 81% связана с COVID-19, но не объяснила, с чем связаны остальные 19%. В свою очередь в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что с коронавирусом связаны 98-100% «избыточных смертей».
«Медуза» отмечает, что если пандемия вызвала почти всю избыточную смертность в России, то смертей от коронавируса в прошлом году было в 6,3 раза больше, чем 57 тысяч человек (по версии властей). То есть, Россия оказалась на втором месте по абсолютному количеству смертей, связанных с эпидемией.
По мнению исследователя из Университета Тюбинген Дмитрия Кобака, если соотношение (6,3 раза) между официально объявленными смертями от коронавируса и избыточной смертностью сохранится, то в феврале 2021 года избыточная смертность с начала 2021 года составит более 129 тысяч человек. Это значит, что в России на сегодняшний день с начала эпидемии уже умерли более 480 тысяч человек и страна вышла на первое место по относительному числу умерших, пишет издание.