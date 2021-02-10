Более 400 музыкантов со всего мира потребовали от российских властей «остановить политический террор»
Музыканты со всего мира подписали открытое письмо в адрес властей России, в котором осудили жесткие действия силовиков в отношении участников мирных протестов
Более 400 музыкантов со всего мира подписали открытое письмо в адрес властей России, в котором осудили жесткие действия силовиков в отношении участников мирных протестов. Авторы письма требуют «остановить террор в стране». Обращение опубликовал в Facebook скрипач Михаил Нодельман.
Музыканты выражают возмущение и беспокойство по поводу происходящего в России. «Мы не можем оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, убийства журналистов, разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества», - говорится в заявлении.
Авторы письма указывают, что в России правоохранительная система «заточена лишь на подавление инакомыслия и преследование политических конкурентов». Россия оказалась в «чудовищной» реальности, в которой практикуются жестокие избиения мирных безоружных людей, пыточные условия содержания, а в некоторых случаях и непосредственные пытки задержанных и абсолютная неподконтрольность обществу силового аппарата
«Остановите террор! Немедленно освободите Алексея Навального и всех политических заключенных и начните диалог с так называемыми несистемными политиками. Достаточно крови», - пишут музыканты.