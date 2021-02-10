Суд по требованию СКР объявил в розыск оппозиционера Леонида Волкова
Следователь также попросил суд избрать в отношении Леонида Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории России
Басманный райсуд Москвы зарегистрировал ходатайство Следственного комитета о заочном аресте руководителя региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова.
В суде сообщили, что Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях. Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следователь также попросил суд избрать в отношении Леонида Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории России, либо с момента его экстрадиции на территорию России.
Леонид Волков, который сейчас находится за границей, назвал уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах «придуманным». «Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать», - заявил оппозиционер.
Напомним, что в отношении остальных соратников Алексея Навального было возбуждено так называемое «санитарное дело». Их обвиняют в нарушении актиковидных требований во время массовых акций протеста. Оппозиционеры в свою очередь потребовали возбуждения аналогичного дела против организаторов флешмоба в поддержку Владимира Путина.