10 февраля 2021, 11:59
Удмуртия стала первым в России регионом, где отменили масочный режим
Александр Бречалов во время эфира на свой странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что использование средств индивидуальной защиты с 12 февраля станет не обязательным, а рекомендательным
Фото: newsland24.ru
Власти Удмуртии с 12 февраля отменяют обязательный масочный режим. Этот регион стал первым, где защитные маски граждане могут использовать по своему усмотрению.
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время эфира на свой странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что использование средств индивидуальной защиты с 12 февраля станет не обязательным, а рекомендательным.
Также в республике снимаются ограничения на работу ресторанов, кинотеатров и театров, а также запрет на проведение спортивных соревнований.
«При этом я вас очень прошу, обращаюсь ко всем, все-таки использовать в общественном транспорте, в общественных местах, в магазинах, в театрах, на самолетах и поездах маску», - добавил губернатор.
Материалы по теме