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10 февраля 2021, 11:51

«Друзья Путина» из банка «Россия» купили для президента дачу Брежнева в Крыму

Журналисты издания «Проект» нашли у президента Владимира Путина еще одну «дачу» на побережье Черного моря в Крыму. Это бывшая государственная дача генсека Леонида Брежнева «Глиниция»

«Друзья Путина» из банка «Россия» купили для президента дачу Брежнева в Крыму

Журналисты издания «Проект» нашли у президента Владимира Путина еще одну «дачу» на побережье Черного моря в Крыму. Это бывшая государственная дача генсека Леонида Брежнева «Глиниция». Данный объект для Путина пытались купить еще в 2004 году, но помешало украинское руководство. После присоединения Крыма к России препятствий для приобретения дачи уже не было.

Госдача Брежнева была куплена в августе 2019 года АО «Ореанда-12» с торгов за 1,2 млрд рублей. Фирма-покупатель была зарегистрирована за 8 месяцев до проведения аукциона. Гендиректором этого АО числился некий Янис Эрманис из Москвы. При этом дача была куплена на заемные средства, которые фирме предоставил ее же директор, то есть г-н Эрманис.

По данным издания, Янис Эрманис проживает в московском районе Гольяново и преподает восточные единоборства. Мужчина ведет скромный образ жизни и больших денег не имеет. В беседе с журналистами он факт приобретения дачи не отрицал, но комментировать покупку отказался. После покупки дачи Брежнева Янис Эрманис покинул пост директора во всех связанных с «Глицинией» юрлицах.

Держатель реестра акций «Ореанды-12» оказалась петербургская компания «Центр учета и регистрации» (ЦУР). Она же стала регистратором банка «Россия», акционером которого является друг президента Юрий Ковальчук. Формальными совладельцами ЦУР выступают пять физических лиц, связанных с банком «Россия».

ЦУР также держит реестры всех подконтрольных Ковальчуку крымских активов, включая АО «Мое вино», управляющее «Усадьбой Дивноморское» в Краснодарском крае – той самой, о которой говорится в расследовании Алексея Навального «Дворец для Путина».

Сейчас на бывшей даче Брежнева, а ныне дачи Путина ведутся строительные работы.

Стоит отметить, что Владимир Путин положил глаз на крымскую дачу Леонида Брежнева еще в 2004 году. Тогда госбанк ВТБ заключил сделку о покупке объекта за 77,9 млн гривен (15 млн долларов по курсу 2004 года). Однако в 2005 году президент Украины Виктор Ющенко потребовал сделку разорвать. Позже суд признает продажу дачи незаконной, так как она располагается в заповеднике.

Экс-президент Украины Леонид Кучма в своей книге «После Майдана. Записки президента» пишет, что с самого начала было известно, что дача покупается для Владимира Путина, чтобы стать его официальной резиденцией в Крыму. А депутат Верховной Рады Геннадий Москаль рассказывал, что из-за дачи «Глициния» между Москвой и Киевом началась первая «газовая война». «Владимир Владимирович явно до сих пор затаил обиду. Говорят, скупой платит дважды, а Украина уже заплатила миллион раз за этот совершенно глупый поступок», - заявил депутат.

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