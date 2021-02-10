Полиция установила блокпост около спецприемника в Сахарово. Это мешает волонтерам встречать освободившихся активистов
В центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где отбывают административные аресты участники протестных акций, установили блокпост. Из-за этого волонтеры не могут встретить около здания спецприемника освободившихся активистов
В центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где отбывают административные аресты участники протестных акций, установили блокпост. Из-за этого волонтеры не могут встретить около здания спецприемника освободившихся активистов.
Журналистка Елизавета Нестерова в своем Telegram-канале сообщила, что в ночь на 10 февраля был массовый выход на свободу участников протеста из Сахарово. Освободившихся ждали на выходе волонтеры на машинах.
Однако ночью силовики внезапно все машины отогнали, люди вынуждены с разряженными телефонами идти пешком в неизвестном направлении. «Ночь, мороз, никаких указателей в сторону этой стоянки установить не дали», — написала Нестерова.
В ДПС на это заявили, что им поступил приказ от руководства установить блокпост для «пресечения массовых беспорядков».
Позже волонтеры сообщили «Медиазоне», что блокпост сняли только в 8 утра, тогда же начали выпускать арестованных активистов.