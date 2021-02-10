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10 февраля 2021, 10:51

В Горно-Алтайске произошел пожар в вечерней школе. Эвакуировано более 100 человек

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в здании школы поступило в 5 утра по московскому времени. Из здания эвакуировали более 100 человек, из них 80 человек – это дети

В Горно-Алтайске произошел пожар в вечерней школе. Эвакуировано более 100 человек

В Горно-Алтайске 10 февраля произошел пожар в деревянном двухэтажном здании, в котором располагается вечерняя школа.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в здании школы поступило в 5 утра по московскому времени. Из здания эвакуировали более 100 человек, из них 80 человек – это дети. При этом для эвакуации трех человек пожарным пришлось применить спецсредства.

В МЧС также сообщили, что сейчас угрозы распространения огня на другие здания нет. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации огня участвуют более 80 пожарных и 20 единиц техники.

Причины пожара пока не установлены.

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