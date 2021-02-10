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Санкт-Петербург
10 февраля 2021, 08:29

Защита Маргариты Юдиной пожаловалась в Росздравнадзор на допуск к ней в палату полиции и журналистов

Адвокаты жительницы Луги Маргариты Юдиной, которую омоновец ударил в живот на протестной акции в поддержку Алексея Навального, подали жалобу в Росздравнадзор

Защита Маргариты Юдиной пожаловалась в Росздравнадзор на допуск к ней в палату полиции и журналистов

Адвокаты жительницы Луги Маргариты Юдиной, которую омоновец ударил в живот на протестной акции в поддержку Алексея Навального, подали жалобу в Росздравнадзор.

В телеграм-канале «Команды 29», сотрудники которой представляют интересы пострадавшей женщины, сообщается, что руководство больницы нарушило требование о соблюдение антикоронавирусных мер тем, что допустило  полицейских и журналистов в палату для съемки видео с извинениями омоновца

Юристы отметили, что допуск посторонних лиц в больничную палату нарушает постановление Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 16 марта 2020 года о мерах по борьбе с коронавирусом. Кроме того, Маргарита Юдина не давала своего согласия на визит сотрудников полиции и журналистов прокремлевских телеканалов.

Жалоба «Команды 29» также связана с тем, что врачи не оказали женщине медицинскую помощь в нужном объеме, поскольку выписали ее из больницы сразу после нанесения ей травмы. Через несколько дней Юдиной понадобилась повторная госпитализация.

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