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10 февраля 2021, 08:16

Режиссер Алексей Красовский отдал ФБК свою премию «Ника» за «сильные расследования»

«Передал свою Нику в Фонд борьбы с коррупцией - ФБК (внесен в реестр инагентов). Несколько лет назад я получил эту награду из рук режиссера Павла Чухрая», - написал Алексей Красовский в Facebook

Режиссер Алексей Красовский отдал ФБК свою премию «Ника» за «сильные расследования»

Режиссер и сценарист Алексей Красовский передал команде Алексея Навального свою премию «Ника» (статуэтку древнегреческой богини).

«Передал свою Нику в Фонд борьбы с коррупцией - ФБК (внесен в реестр инагентов). Несколько лет назад я получил эту награду из рук режиссера Павла Чухрая», - написал Алексей Красовский в Facebook.

Режиссер объяснил свой поступок тем, что когда он в качестве члена академии выбирал лучшие картины года, то снова не увидел среди документальных фильмов расследований ФБК.

«Исправить это я не могу, но поддержать ребят, снимающих сильные фильмы и получающих вместо наград уголовные статьи, посчитал необходимым», — отметил режиссер.

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