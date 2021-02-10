В Латвии прекратили вещание 16 российских телеканалов
В Латвии с 10 февраля прекращается ретрансляция 16 российских телеканалов, в том числе версий РЕН ТВ и НТВ для стран Прибалтики. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP)
В Латвии с 10 февраля прекращается ретрансляция 16 российских телеканалов, в том числе версий РЕН ТВ и НТВ для стран Прибалтики. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в целях защиты информационного пространства страны.
«Учитывая, что нам не удалось получить доказательств того, что эти телеканалы в Латвии кто-либо представляет, они были исключены из списка ретранслируемых в Латвии», — заявил глава ведомства Иварс Аболиньш.
В NEPLP сообщили, что они не получили от владельцев телеканалов информации о желании продолжать вещание на территории Латвии.
Таким образом, с 10 февраля в Латвии прекращается вещание тплеканалов REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», КВН ТВ, «Кухня ТВ», BOX TV и HD Life.
«Мы искренне переживаем за душевное спокойствие латышей, если не только наши кулинарные шоу, но уже и индийское кино могут покачнуть моральные устои населения», — прокомментировала решение латышей главный редактор НТВ Александра Кошарницкая, слова которой приводит РБК.
Напомним, что ранее власти Латвии также запретили на год вещание российского государственного телеканала «Россия-РТР». Решение в отношении этого канала было принято из-за признаков разжигания ненависти в выпуске политического ток-шоу «60 минут».
В МИД России запрет на ретрансляцию телеканалов в Латвии назвали «предвзятым и политически ангажированным».