Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году вошел в шорт-лист номинантов престижной американской кинопремии «Оскар»
Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году вошел в шорт-лист номинантов престижной американской кинопремии «Оскар».
Как сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук, российская картина попала в номинацию «Международный художественный фильм».
Отметим, что в шорт-лист премии «Оскар» входят 14 фильмов, которые отобрали из 93 картин из лонг-листа.
Также сообщается, что документальный фильм «Гунда» совместного производства США и Норвегии российского режиссера Виктора Косаковского вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».
Отметим, что в этой же категории за премию будет бороться документальный фильм режиссера Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню» о преследованиях в Чечне представителей секс-меньшинств.
Торжественная церемония вручения премии «Оскар» в этом году из-за коронавируса пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе.