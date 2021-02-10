ЦИК объявил благодарность председателю УИК за голосование в багажнике автомобиля
Центризбирком РФ объявил благодарность председателю участковой комиссии № 838 Советского района Владивостока Ларисе Руденко, которая проводила голосование по поправкам к Конституции в багажнике автомобиля
Центризбирком РФ объявил благодарность председателю участковой комиссии № 838 Советского района Владивостока Ларисе Руденко, которая проводила голосование по поправкам к Конституции в багажнике автомобиля.
На голосование в багажнике обратил внимание председатель отделения «Партии Роста» в Приморском крае Кирилл Батанов. От этого же отделения Лариса Руденко была выдвинута в состав участковой избирательной комиссии. Теперь Батанов добивается, чтобы женщину лишили полномочий, сообщают «Открытые медиа».
«Голосование в багажнике автомобиля дискредитирует не только само голосование и его результаты, но и в целом всю избирательную систему России», - считает политик.
Лариса Руденко в свою очередь заявила, что голосование проводилось в багажнике якобы по просьбе избирателей и по причине плохой погоды.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ проводилось в течение недели. В связи с пандемией коронавируса власти решили организовать избирательные на открытом воздухе. В итоге голосовать россиянам пришлось на лавочках, на пеньках, в багажниках автомобилей и в палатках. При этом в ЦИК долгое время отрицали голосование «на пеньках», хотя в соцсетях было опубликовано много фотодоказательств.
Движение «Голос» заявило о том, что голосование не соответствовало российским и международным стандартам, так как в ходе его подготовки, проведения и подсчета голосов был нарушен целый ряд законодательных норм.