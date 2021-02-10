10 февраля 2021, 03:10
Сотрудники СКР пригрозили арестованным активистам уголовным делом за скандирование «Путин – вор!»
Сотрудники Следственного комитета угрожали уголовным преследованием арестованным участникам протестных акций, которые во время прогулки в спецприемнике в Сахарово кричали «Путин - вор!»
Сотрудники Следственного комитета угрожали уголовным преследованием арестованным участникам протестных акций, которые во время прогулки в спецприемнике в Сахарово кричали «Путин - вор!».
Видеозапись, на которой примерно 60 человек кричат во дворе спецприемника «Путин – вор!» была опубликована в интернете еще 7 февраля. После этого, в центр для временного содержания иностранцев в Сахарово приехали сотрудники СКР. Следователи допросили всех активистов и угрожали им дополнительным сроком административного ареста или уголовным делом по статье об оскорблении представителей власти.
Один из арестованных рассказал, что к некоторым задержанным применяли электрошокер, сообщает «ОВД-Инфо».
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