Власти Великобритании пригрозили туристам тюрьмой за нарушение карантинного режима
Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что власти рассматривают вопрос о введении тюремного заключения на срок до 10 лет за утаивание информации о посещении гражданами стран, которые внесены в «красный список» по коронавирусу
Власти Великобритании планируют ужесточить меры наказания за нарушение карантинного режима на границе.
Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что власти рассматривают вопрос о введении тюремного заключения на срок до 10 лет за утаивание информации о посещении гражданами стран, которые внесены в «красный список» по коронавирусу.
«Любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего красного списка за десять дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до десяти лет», - заявил чиновник.
За отказ сдать тест на COVID-19 при возвращении в Великобританию установлен штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей). За отказ сдать второй обязательный тест гражданину придется заплатить две тысячи фунтов стерлингов, сообщает РБК.
Помимо обязательного теста на COVID-19 перед перелетом в Великобританию туристы должны сдать два теста на коронавирус во время карантина (на второй и восьмой день режима самоизоляции). Желающие уменьшить этот срок могут на пятый день сдать платный тест. При отрицательном результате карантин заканчивается.
Новая система начнет действовать с 15 февраля.