Глава дипломатии Евросоюза анонсировал «решение века» в отношении России
Жозеп Боррель заявил, что сейчас ЕС находится на «историческом перекрестке» в отношениях с Москвой и ему предстоит сделать выбор между сотрудничеством и конфронтацией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе заседания Европарламента анонсировал предстоящее «решение века» в отношении России.
Жозеп Боррель заявил, что сейчас ЕС находится на «историческом перекрестке» в отношениях с Москвой и ему предстоит сделать выбор между сотрудничеством и конфронтацией, сообщает ТАСС.
«Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке», - заявил глава дипломатии и добавил, что «судьбоносное решение» будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС 22 февраля.
Напомним, что ранее г-н Боррель анонсировал введение новых санкций против России в связи с арестом Алексея Навального и жестким разгоном протестных митингов в поддержку оппозиционера. После переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым Жозеп Боррель констатировал, что Москва не хочет вести конструктивный диалог.