Актриса Юлия Ауг сообщила о снятии ее с главной роли из-за поддержки оппозиции
Актриса Юлия Ауг сообщила, что ее сняли с главной роли в фильме после того, как она в интервью изданию «Дойче Велле» назвала Россию тоталитарным государством и выразила поддержку оппозиции. В роли ей отказали перед началом съемок
Актриса Юлия Ауг сообщила, что ее сняли с главной роли в фильме после того, как она в интервью изданию «Дойче Велле» назвала Россию тоталитарным государством и выразила поддержку оппозиции. В роли ей отказали перед началом съемок.
«В 2021 году, за то, что ты думаешь вразрез с линией и направлением партии и правительства, ты можешь быть уволен, твою страницу могут убрать с сайта театра, к тебе могут прийти люди и пообещать - если ты будешь продолжать говорить то, что думаешь, тебя могут уволить, тебя могут снять с главной роли», - заявила актриса, слова которой приводит «Новая газета».
О каком фильме идет речь, артистка не уточнила.
Юлия Ауг сообщила также, что из-за поддержки оппозиции пострадали и другие ее коллеги, в частности, Саша Бортич, Яна Иртеньева, Варвара Шмыкова, Максим Виторган.
«Их запугивают и пытаются пригрозить лишением быть в профессии, об этом нельзя молчать и этого нельзя допускать. Потому что репрессивная машина именно так и работает. Репрессивная машина работает на страхе и на умолчании», - добавила Ауг.
Ранее сообщалось, что Театральный центр имени В.С. Мейерхольда удалил со своего сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой, после того как она записала видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального.